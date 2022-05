Guerre en Ukraine : évacuation d'Azovstal, appel Macron-Poutine, livraisons d'armes... Le point sur la situation

Deux femmes ont été tuées et une dizaine de civils blessés pendant les bombardements qui ont précédé l'assaut. "Nous sommes tellement reconnaissants à tous ceux qui nous ont aidé. Il y a eu un moment où nous avions perdu espoir, nous pensions que tout le monde nous avait oublié", a déclaré Anna Zaïtseva, l'une des évacuées, à son arrivée à Zaporijia, son bébé de six mois dans les bras. Plusieurs associations humanitaires ainsi que des psychologues les ont accueillis sur place, pour les aider à surmonter leurs traumatismes.

Pendant plus de deux mois, ces civils, en majorité des femmes et des enfants, sont restés terrés dans les sous-sols de l'usine, ultime protection contre les frappes russes. Cachés avec eux dans les tunnels d'Azovstal, le bataillon d'Azov les a aidés à se nourrir avec ce qu'ils trouvaient sur place : quelques flocons d'avoine mélangés à des plantes et des herbes. Selon les derniers chiffres ukrainiens, plus de 200 personnes sont encore bloquées sous terre.