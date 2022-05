Guerre en Ukraine : Évacuation d'Azovstal, la Suède se rapproche de l'Otan... Le point sur la situation

Retrait de McDonald's. Le géant américain de la restauration rapide McDonald's, qui avait fermé ses enseignes en Russie début mars, a annoncé ce lundi se retirer du pays et vendre toutes ses activités, en réaction à l'invasion russe de l'Ukraine. "Nous sommes engagés envers notre communauté mondiale et devons rester inflexibles quant à nos valeurs", a déclaré le PDG du groupe, Chris Kempczinski, cité dans un communiqué de l'entreprise. "Le respect de nos valeurs signifie que nous ne pouvons plus conserver les Arches (le logo de McDonald's, ndlr)" en Russie.

Renault a quitté la Russie. Près de trois mois après le début de l'invasion russe en Ukraine, le groupe automobile français cède ses parts. Les actifs de Renault en Russie sont désormais propriété de l'État russe, a informé le ministère russe de l'Industrie et du Commerce, ce lundi matin. "Des accords ont été signés pour un transfert des actifs russes du groupe Renault à la Fédération de Russie et au gouvernement de Moscou", indique-t-il dans un communiqué. Renault garde toutefois l'option de racheter ses parts pendant six ans.