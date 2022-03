Évacuations à Marioupol, la Russie accusée de "crimes de guerre"... le point sur la situation en Ukraine

L'Ukraine vit depuis trois semaines au rythme des frappes russes meurtrières sur ses villes et accuse le Kremlin de les viser à dessein. La dernière en date a fait au moins 27 morts jeudi matin à Merefa, près de la ville assiégée de Kharkiv, à l'est du pays. Les accusations contre Moscou de commettre des crimes de guerre se sont multipliées, à mesure que les victimes civiles augmentaient dans des attaques menées par l'armée russe. Les pourparlers entre les deux pays semblent être au point mort.

Au moins 27 morts dans une frappe près de Kharkiv. À l'est du pays, des tirs d'artillerie russes ont fait au moins 27 morts et 25 blessés dans la localité de Merefa, près de la ville assiégée de Kharkiv, a annoncé le parquet régional. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a imploré les Occidentaux de les aider à "arrêter cette guerre". "Un peuple est en train d'être détruit en Europe", a-t-il déclaré.

30.000 personnes évacuées de Marioupol en une semaine. Selon les autorités locales, outre les 30.000 personnes évacuées en une semaine de cette ville occupée par les forces russes, quelque 350.000 personnes se trouvent toujours dans la ville et "continuent de se cacher dans des abris et des caves", a indiqué la mairie, selon laquelle "50 à 100 bombes" sont en moyenne quotidiennement larguées par les avions russes. Le bilan du bombardement mercredi 16 mars d'un théâtre où s'abritaient "plus d'un millier" de civils précise la mairie, n'est toujours pas connu.

La scène internationale dénonce des "crimes de guerre" commis par la Russie. L'Union européenne condamne les "graves violations du droit humanitaire" et les "crimes de guerre" commis par la Russie en Ukraine, a annoncé dans un communiqué le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. Les ministres des Affaires étrangères du G7 ont prévenu que les auteurs de ces faits devraient "rendre des comptes", soulignant que la "collecte de preuves" était en cours. Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a également estimé que les attaques russes contre des civils en Ukraine constituaient des "crimes de guerre", et que Moscou ne faisait pas "d'effort significatif" dans ses pourparlers avec Kiev.

Moscou rejette la décision de la CIJ. Le Kremlin a rejeté la décision de la Cour internationale de justice (CIJ), plus haut tribunal de l'ONU, qui a ordonné mercredi à la Russie de suspendre immédiatement ses opérations militaires en Ukraine. La Russie a souligné que les deux parties devaient être d'accord pour qu'une telle décision puisse être mise en œuvre.

Zelensky dénonce un nouveau "Mur". Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a reçu ce jeudi matin une ovation debout du Bundestag allemand avant une intervention vidéo. Il a exhorté l'Allemagne à abattre le nouveau "Mur" érigé en Europe contre la liberté depuis l'invasion russe de l'Ukraine.

Plus de 100.000 réfugiés en 24 heures. Alors que 3 millions de personnes ont déjà fui l'Ukraine depuis l'invasion de l'armée russe le 24 février, plus de 100.000 réfugiés se sont ajoutés en 24 heures, selon l'ONU. L'organisation internationale recense également environ deux millions de déplacés à l'intérieur du pays.

Le Conseil de l'Europe tire la sonnette d'alarme sur le risque pour les réfugiés ukrainiens de tomber dans des réseaux de trafic d'êtres humains.

Joe Biden prêt à menacer la Chine. Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a assuré que le président Joe Biden allait menacer son homologue chinois Xi Jinping de représailles si la Chine devait "soutenir l'agression russe", notamment par l'envoi d'aide militaire à Moscou. Il doit s'entretenir avec lui ce vendredi 18 mars aux alentours de 14 heures, heure française.

Le président Joe Biden, qui avait qualifié mercredi 16 mars Vladimir Poutine de "criminel de guerre", l'a traité le lendemain de "voyou" et de "dictateur sanguinaire".

La Russie échappe au défaut de paiement sur sa dette. Frappée par de très lourdes sanctions économiques, la Russie a pour l'instant réussi à échapper au défaut sur sa dette. La banque JPMorgan a indiqué avoir bien reçu le paiement d'une tranche d'intérêts de 117,2 millions de dollars qui arrivait à échéance.

La journaliste russe antiguerre va démissionner de sa chaîne. Marina Ovsiannikova, devenue une égérie antiguerre après son irruption pendant un journal télévisé pro-Kremlin pour dénoncer l'offensive en Ukraine, a indiqué qu'elle allait quitter la chaîne Pervy Kanal de son propre chef.