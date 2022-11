Evguéni Prigojine : du groupe Wagner aux élections US, un homme d'affaires de plus en plus influent en Russie

Evguéni Prigojine sort de l'ombre. Cet oligarque russe, réputé proche de Vladimir Poutine, a admis lundi des "ingérences" dans les élections américaines. Des aveux inédits de la part de ce proche de Vladimir Poutine, jusqu'à présent très discret, mais qui s'affirme de plus en plus comme une figure publique en Russie. Notamment pour soutenir l'offensive de Moscou en Ukraine. Et pour cause : il est le patron du groupe Wagner, ce groupe paramilitaire en première ligne du conflit.

Réputé milliardaire, bien que sa fortune ne soit pas connue, plusieurs médias lui prêtent en effet un vaste empire bâti grâce à des contrats publics, grâce à sa proximité avec le Kremlin. Une proximité qu'il a su créer en montant un à un les échelons du pouvoir. Dans les années 1980, Evguéni Prigojine a passé 9 ans en prison, condamné pour des délits de droit commun.