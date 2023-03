Prigojine, patron de Wagner, convoite-t-il la place de Poutine ?

Evguéni Prigojine est également en conflit ouvert avec la hiérarchie militaire russe, qu'il accuse de ne pas livrer sciemment suffisamment de munitions à ses hommes. Le mois dernier, il avait multiplié les critiques virulentes à l'adresse du ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, et du chef d'état-major, Valéri Guerassimov, les accusant de commettre une "trahison" en refusant de fournir des munitions à Wagner.

Officiellement, l'homme d'affaires a nié vouloir monter un mouvement politique. Mais il prend de plus en plus de place sur l'échiquier russe. Et ses intérêts ont, à l'évidence, gagné la sphère politique. "Il cherche à poser un pied dans l'espace du national-populisme, en proie à des luttes intestines depuis la mort en avril 2022 de Vladimir Jirinovski, le leader historique du LDPR", parti ultranationaliste, a expliqué à l'AFP Maxime Audinet, de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire (IRSEM) à Paris. "Cette partie du spectre politique russe est potentiellement très prometteuse pour l'après-Poutine".