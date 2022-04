Exactions russes en Ukraine : les corps des civils au cœur des enquêtes

Plus de 1000 corps ont été rassemblés par les autorités dans des morgues, collectés autour de la capitale ukrainienne, depuis le retrait des troupes russes de la région. "Les experts médico-légaux sont en train d'examiner les corps", a expliqué le chef de l'administration militaire régionale de Kiev, "mais ce que nous avons vu, ce sont des mains liées derrière le dos, des jambes attachées et des balles tirées à travers les membres et à l'arrière de la tête". Des enquêteurs français ont déjà commencé à apporter leur aide dans la ville voisine de Boutcha, devenue le symbole des brutalités attribuées à l'occupant russe.