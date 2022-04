Exactions russes en Ukraine : 50 "meurtres" de civils documentés par l'ONU à Boutcha

"C'est à une Cour de justice de déterminer in fine si c'est le cas", a rappelé Ravina Shamdasani, "mais il y a de plus en plus de preuves que des crimes de guerre sont commis". Si la porte-parole de Michelle Bachelet n'a pas exclu que la partie ukrainienne ait également violé le droit humanitaire à certaines occasions, elle a estimé que "la très large majorité de ces violations, et de très loin, sont attribuables aux forces russes". Elle a précisé que 92,3% des victimes enregistrées par les services du Haut-commissariat aux droits de l'Homme "sont attribuables aux forces russes, tout comme les allégations de meurtre et les exécutions sommaires".