Exercices nucléaires russes, mise en garde de Biden... Le point sur la situation en Ukraine

Aide économique. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réclamé mardi à la communauté internationale un effort financier pour couvrir un déficit budgétaire de 38 milliards de dollars prévu l'an prochain en raison de l'invasion russe de l'Ukraine. "C'est une somme très importante (...) ce sont les salaires des enseignants, des médecins, ce sont les prestations sociales, les retraites", a-t-il insisté.

Soutien italien. La nouvelle Première ministre italienne, Giorgia Meloni, a promis que son pays resterait "un partenaire fiable de l'Otan" pour soutenir l'Ukraine face à la Russie. "Ceux qui pensent qu'il est possible d'échanger notre tranquillité contre la liberté de l'Ukraine se trompent", a-t-elle assuré lors de son discours de politique générale devant la Chambre des députés, ajoutant que "céder au chantage de Poutine sur l'énergie ne résoudrait pas le problème, cela l'aggraverait, ouvrant la voie à de nouvelles prétentions et chantages et de futures augmentations (du prix) de l'énergie encore plus importantes que celles que nous avons connues ces derniers mois".