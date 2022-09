Festival Visa pour l'image : un photographe ukrainien primé pour ses reportages à Marioupol

Il a été l'un des premiers à entrer à Marioupol et l'un des derniers à en sortir. Evgeniy Maloletka s'est vu décerner, samedi 3 septembre, le Visa d'or News, le prix le plus prestigieux du Festival international de photojournalisme "Visa pour l'image" de Perpignan. Ce photographe ukrainien de 35 ans, collaborant avec l'agence Associated Press (AP), a été récompensé pour ses reportages sur la ville martyre, assiégée et massivement pilonnée par l'armée russe. Très ému au moment de recevoir son prix, Evgeniy Maloletka l'a dédié "au peuple ukrainien", en soulignant l'importance de cette reconnaissance de son travail.

Avec son compatriote, Mstyslav Chernov, 37 ans, vidéaste d'AP, le photographe a rejoint Marioupol le 23 février dernier, une heure avant la première bombe russe. Ils n'en sont repartis que le 15 mars. "Ces 20 jours à Marioupol ont été comme un seul long jour sans fin, de pire en pire", a-t-il confié à l'AFP devant ses photos poignantes d'enfants tués, de femmes enceintes dans les décombres, de fosses communes creusées à la hâte, faute de pouvoir organiser des funérailles à cause des tirs ennemis.