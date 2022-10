Guerre en Ukraine : fin de la fuite sur le gazoduc Nord Stream 2

Dans un rapport remis à l'ONU, la Suède et le Danemark ont indiqué que ces quatre fuites, touchant les gazoducs Nord Stream 1 et 2, étaient dues à des explosions sous-marines équivalant "à des centaines de kilos" de TNT. Et que selon "toutes les informations disponibles, ces explosions sont la conséquence d'un acte délibéré", mais sans désigner l'auteur de ce sabotage. Les gazoducs Nord Stream, à l'arrêt depuis fin août, étaient des installations stratégiques pour l'acheminement direct du gaz russe vers l'Allemagne.