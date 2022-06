Fin du G7, élargissement de l'Otan, Moscou appelle Kiev à capituler... Le point sur la situation en Ukraine

Sommet de l'Otan. Un sommet de l'Alliance a débuté mardi soir à Madrid. Une première annonce a été faite. Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, a d'ores et déjà assuré que la Turquie avait levé son veto à la candidature de la Suède et de la Finlande. Par le passé, Ankara accusait les deux pays nordiques d'abriter des militants de l'organisation kurde PKK, qu'elle considère comme "terroriste". Finalement, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a indiqué avoir obtenu la "pleine coopération" des deux pays, après d'intenses tractations.

Brutalité. L'Ukraine fait face à une "brutalité" inédite en Europe "depuis la Seconde Guerre mondiale", a déclaré le chef de l'Otan, Jens Stoltenberg. "Nous allons convenir d'un programme d'assistance complet à l'Ukraine pour l'aider à faire respecter son droit à la légitime défense. Il est extrêmement important que nous soyons prêts à continuer à apporter notre soutien" à Kiev, a-t-il annoncé.

Objectifs américains. Selon un conseiller du président américain Joe Biden, la rencontre de l'Otan est l'occasion pour Washington de faire "des annonces spécifiques" sur "de nouveaux engagements militaires", décisif pour l'avenir de l'Alliance. "À la fin de ce sommet, il y aura un dispositif plus robuste, plus efficace, plus crédible (...) pour tenir compte d'une menace russe plus aigüe et plus grave", a expliqué Jake Sullivan, principal conseiller diplomatique et militaire de Joe Biden.

Livraisons. Le maire de Kiev, présent à Madrid pour le sommet de l'Otan, a appelé les pays de l'Alliance atlantique à "accélérer" les livraisons d'armes à l'Ukraine, jugeant ce soutien nécessaire pour le "retour" de la "paix" en Europe. "Nous attendons" du sommet de l'Otan qu'il permette "d'accélérer" les livraisons d'armes à l'armée ukrainienne, a déclaré Vitali Klitschko, interrogé par des journalistes sur ses attentes vis-à-vis de ce sommet. "Nous avons besoin de systèmes anti-roquettes. Nous voyons que chaque jour les roquettes russes détruisent nos villes, tuent des civils, détruisent les infrastructures", a poursuivi l'ancien boxeur, aux côtés de son frère jumeau, Volodymyr Klitschko.