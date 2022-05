Finlande et Suède dans l'Otan : des candidatures "sous l'influence des actions de Vladimir Poutine en Ukraine"

Depuis l'invasion russe en Ukraine le 24 février, les agissements de Vladimir Poutine ont forcé l'Occident à faire front commun, et ont redonné à l'Otan un sens et une raison d'être. Pour les membres européens, les obligations en matière de défense et de sécurité collective n'ont jamais paru aussi capitales. Jugée obsolète, poussiéreuse, et même en état de "mort cérébrale" par Emmanuel Macron en 2019, l'organisation connait actuellement un second souffle grâce (ou à cause) du Kremlin.

"C'est indiscutablement [les] actions [de Vladimir Poutine] en Ukraine qui ont transformé la position des deux gouvernements, des deux sociétés" suédoises et finlandais, souligne Camille Grand. "22 % des Finlandais étaient favorables à une adhésion à l'Otan avant la guerre en Ukraine ; aujourd'hui, ils sont 76 %", détaille-t-il. Un changement sans précédent de l'opinion publique, vraisemblablement provoqué par un intérêt pour la protection offerte par l'organisation à ses membres en cas d'agression.