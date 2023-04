France et Chine prônent un dialogue de paix, fuite de documents confidentiels... Le point sur la situation en Ukraine

France et Chine prônent un dialogue de paix... Emmanuel Macron a incité jeudi le président chinois Xi Jinping à "ramener la Russie à la raison" vis-à-vis de l'Ukraine et l'a pressé de ne pas livrer d'armes à Moscou, au cours d'un entretien à Pékin qui s'est conclu par des appels à des pourparlers de paix. "Je sais pouvoir compter sur vous pour ramener la Russie à la raison et tout le monde à la table des négociations", a affirmé le chef de l'État. Xi Jinping, qui s'est dit prêt à appeler le président ukrainien Volodymyr Zelensky, a, lui, plaidé pour "une reprise des discussions de paix le plus tôt possible".

... refusé par la Russie. Interrogé sur les discussions entre Emmanuel Macron et Xi Jinping, le Kremlin a exclu la possibilité d'une médiation chinoise pour stopper les combats. "Bien sûr que la Chine dispose d'un potentiel formidable et efficace s'agissant de ses services de médiation", a estimé le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. "Mais la situation avec l'Ukraine est complexe, il n'y a pas de perspective de règlement politique. Pour le moment, nous n'avons pas d'autre solution que de continuer l'opération militaire spéciale."