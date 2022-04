France, États-Unis... Quels pays aident le plus l'Ukraine ?

Artillerie, logistiques, mais aussi rations alimentaires ou prêts bancaires… Depuis le début de la guerre, l'Ukraine a bénéficié d'un large soutien de la communauté internationale, que ce soit sur le plan militaire ou humanitaire. Mais quels sont les plus gros contributeurs ? C'est la question que s'est posée un think tank allemand. Et les résultats montrent d'importantes disparités d'un pays à l'autre.

Dans le détail, le Kiel Institute for the World Economy s'est penché sur la période couvrant du 24 février jusqu'au 27 mars, et a calculé le soutien de 31 pays. En l'occurrence, ceux membres de l'Union européenne et ceux du G7, ainsi que diverses institutions. Verdict : avec 7,6 milliards d'euros, les États-Unis sont le plus important contributeur. Ces dons sont pour une grosse moitié militaires (fourniture d'armes, rations militaires et crédits divers à l'armée), le reste étant humanitaire. In fine, Washington a accordé les trois quarts de l'aide militaire dont a bénéficié Kiev.