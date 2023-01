Frappe meurtrière à Dnipro, Londres équipe Kiev en chars lourds... Le point sur la situation en Ukraine

Le Nouvel An orthodoxe endeuillé. Au moins 14 personnes ont été tuées, dont une adolescente de 15 ans, et 64 blessées dans une frappe russe sur un immeuble d'habitation à Dnipro, dans l'est de l'Ukraine. Les secours ont réussi à extraire 38 survivants des décombres, selon le chef de l'administration militaire régionale de Dnipropetrovsk, Valentyn Reznichenko. À Kryvyi Rig, plus au sud, une personne a été tuée et une autre blessée dans la destruction d'immeubles d'habitation. Au total, "l'ennemi a procédé à trois frappes aériennes et à une cinquantaine de tirs de missiles dans la journée", a indiqué l'état-major de l'armée ukrainienne. "En outre, les occupants ont lancé 50 attaques avec des lance-roquettes multiples".

"Le monde doit arrêter ce mal". En réaction à cette nouvelle vague d'attaques, visant des immeubles d'habitation et des infrastructures énergétiques, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que la "terreur" russe ne pourra être stoppée que par les armes. "Est-il possible d'arrêter la terreur russe ? Oui, c'est possible. Peut-on le faire autrement que sur le champ de bataille en Ukraine ? Malheureusement, non", a commenté le chef d'État ukrainien dans son message quotidien. "Mémoire éternelle à tous ceux dont les vies ont été prises par la terreur russe ! Le monde doit arrêter ce mal", a-t-il conclu.

Des débris de missile retrouvés en Moldavie. Victime collatérale du conflit, Chisinau a annoncé avoir trouvé "des fragments de missile", près du village de Larga, dans le nord de Moldavie, après les derniers bombardements russes sur l'Ukraine. "La guerre brutale que la Russie livre à l'Ukraine a de nouveau affecté la Moldavie", a lancé sur Twitter sa présidente Maia Sandu, illustrant son message de photos des débris. "Nous condamnons fermement les violentes attaques d'aujourd'hui".