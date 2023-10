Guerre en Ukraine : ce que l'on sait de la frappe russe qui a fait plus de 50 morts dans le village de Groza

Dans un premier temps, le ministre a déclaré que "cinq à sept personnes pourraient se trouver sous les décombres", avant que le service d'État pour les situations d'urgence annonce en début de soirée n'avoir retrouvé aucun survivant. "Les opérations de secours et de recherche ont été terminés", a-t-il indiqué sur Telegram, établissant le bilan définitif à 51 morts et six blessés. Le parquet général a ouvert une enquête pour meurtre prémédité et violation de lois et coutumes de la guerre.