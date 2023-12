Frappe sur Kharkiv, infrastructure électrique endommagée... Le point sur la situation en Ukraine

Plusieurs missiles russes ont frappé la ville de Kharviv dans la nuit de jeudi à vendredi, rapportent les autorités ukrainiennes. Un peu plus tôt, une autre frappe sur une centrale thermique près du front a obligé les autorités à appeler la population à réduire la consommation d'électricité. Voici les informations de ces dernières 24 heures autour de la guerre en Ukraine.

Frappe sur Kharviv. La ville de l'est de l'Ukraine a été frappée par plusieurs missiles russes, ont annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi les autorités, qui ont fait état d'au moins un blessé. "Les occupants ont frappé Kharkiv six fois", a écrit sur Telegram le chef de l'administration militaire régionale, Oleg Synegubov. Les districts de Kholodnohirskyi et Shevchenkivskyi ont été touchés, a-t-il ajouté, précisant que, selon les premières informations, les projectiles étaient des missiles S-300. Des bâtiments résidentiels ont subi des dégâts.

Attaque de drones. La veille, une nouvelle attaque nocturne de drones russes a fait un mort et endommagé des infrastructures portuaires de la région d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, selon les autorités du pays, qui ont abattu 15 des 18 appareils. Les forces russes ont attaqué le district d'Izmaïl, tout près de la frontière avec la Roumanie, "pendant presque deux heures" avec des drones, a indiqué Oleg Kiper, un responsable des autorités régionales. Les "infrastructures portuaires" de la région du Danube, fleuve qui coule dans la zone, ont été visées, a-t-il précisé, affirmant qu'un entrepôt, un ascenseur industriel et des camions avaient brûlé. "Le conducteur d'un des camions a été tué."

Les États-Unis signent un accord de coopération avec Kiev

L'appel à la sobriété. Les autorités ukrainiennes ont appelé jeudi à réduire la consommation d'électricité après une frappe sur une centrale thermique près du front, premier appel de ce genre à l'approche des grands froids et face à la menace de nouveaux bombardements russes. "Les équipements ont été sérieusement endommagés" par la frappe, selon le ministère de l'Énergie, qui précise que "deux unités électriques" ont été arrêtées. "Du fait de l'arrêt de ces unités, ainsi que d'une baisse de la température extérieure, une pénurie d'électricité temporaire est signalée dans le réseau."

Le Royaume-Uni presse les États-Unis d'agir. Le ministre britannique des Affaires étrangères David Cameron, en visite à Washington, a appelé le Congrès américain divisé à approuver une nouvelle enveloppe budgétaire pour l'Ukraine. "Je ne m'inquiète pas de la force, de l'unité, du consensus et de la bravoure du peuple ukrainien. [...] Je crains que nous ne fassions pas ce que nous devons faire", a-t-il déclaré lors d'un forum sur la sécurité dans la capitale. "Nous devons nous assurer que nous leur donnons les armes, le soutien économique, le soutien moral, le soutien diplomatique, mais surtout le soutien militaire qui peut faire la différence."

Accord sur l'armement. Avant un éventuel déblocage de l'aide, Kiev a annoncé jeudi un accord de coopération avec les États-Unis visant à encourager la production d'armement en Ukraine. Le document, signé dans le cadre d'une conférence sur les industries ukrainienne et américaine de défense à Washington, prévoit que Kiev "recevra à court terme les moyens nécessaires pour l'emporter sur le champ de bataille", selon un communiqué de la présidence ukrainienne.