Frappes meurtrières à Zaporijia, nouvelles sanctions contre la Russie… Le point sur la situation en Ukraine

Sanctions validées contre Moscou. Ce jeudi 6 octobre, l'Union européenne a officiellement adopté un huitième train de sanctions contre la Russie, selon la Commission européenne. Parmi elles, on note "7 milliards d'euros de nouvelles interdictions d'importation afin de réduire les revenus de la Russie, ainsi que des restrictions à l'exportation, qui priveront encore davantage le complexe militaro-industriel du Kremlin de composants et de technologies clés, et l'économie russe des services et du savoir-faire européens", peut-on lire.

Ces sanctions privent également "l'armée russe, et ses fournisseurs, de certains biens et équipements supplémentaires qui lui sont nécessaires pour mener sa guerre sur le territoire ukrainien". Enfin, elles jettent "les bases du cadre juridique requis pour mettre en œuvre le plafonnement des prix du pétrole envisagé par le G7". Quelques noms de personnalités russes, impliquées dans la guerre ou travaillant dans le secteur de la Défense, ont été ajoutés à la liste noire de l'UE.