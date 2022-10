Frappes russes à l'aide de drones, crash d'un avion militaire russe... Le point sur la situation en Ukraine

Aide militaire de l'UE. "L'Union Européenne augmente son aide militaire à l'Ukraine à 3,1 milliards d'euros et lance une mission de formation militaire pour nos soldats", s'est réjoui le chef du cabinet de la présidence ukrainienne, Andriï Iermak. Cette rehausse de l'aide militaire européenne et la formation qui devrait concerner 15.000 soldats ukrainiens étaient au menu d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE à Luxembourg. Ces décisions fait suite aux bombardements russes du 10 octobre dernier, d'une ampleur inégalée depuis des mois et qui avaient fait au moins 19 morts et 105 blessés.

Systèmes de défense antiaérienne. Les alliés occidentaux de l'Ukraine lui avaient promis plus de systèmes de défense antiaérienne après les bombardements du 10 octobre. Certains ont déjà été livrés mais Volodymyr Zelensky en réclame davantage. "Afin de garantir la protection de notre ciel et de réduire à zéro les capacités des terroristes russes, nous avons besoin de systèmes de défense antiaérienne nettement plus modernes et de davantage de missiles pour ceux-ci", a dit le président ukrainien.