Frappes russes sur Odessa, excuses d'un député canadien... Le point sur la situation en Ukraine

La Russie a frappé la région d'Odessa dans la nuit de dimanche à lundi. Les autorités de cette région du sud de l'Ukraine ont dénombré 19 drones et 14 missiles et font état ce lundi matin d'une blessée et de dégâts infligés à une infrastructure portuaire.

Moscou "a attaqué la région d'Odessa avec des drones offensifs et deux types de missiles", a expliqué sur Telegram le gouverneur Oleg Kiper, mentionnant plusieurs "frappes" dont l'attaque d'une "infrastructure portuaire". "Une civile a été blessée par une onde de choc", a-t-il ajouté, précisant que la victime avait été transférée à l'hôpital.

Selon l'armée ukrainienne, la Russie a mené l'assaut avec 19 drones Shahed de fabrication iranienne, deux missiles supersoniques Onyx et 12 autres missiles Kalibr. Un sous-marin était également mobilisé, a affirmé la même source. La totalité des drones et 11 Kalibr ont été abattus par les défenses aériennes, a poursuivi l'armée, indiquant que la station balnéaire d'Odessa avait subi des dégâts "importants".

Deux missiles Kalibr sur les 11 détruits l'ont été dans les régions de Mykolaïv (dans le sud) et Kirovograd (dans le centre), et la "grande majorité" au-dessus de celle d'Odessa, a dit l'armée. Un projectile Onyx a lui frappé un entrepôt de grain "vide" sur le port d'Odessa, a déclaré Natalya Gumenyuk, une porte-parole de l'armée, affirmant elle que la station balnéaire est "en fait détruite".