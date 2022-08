Frappes sur le site d’une centrale nucléaire, des cargos céréaliers en partance … Le point sur la situation en Ukraine

Plusieurs cargos céréaliers partis d’Ukraine. Quelques jours après le premier départ d’un cargo céréalier depuis le port d’Odessa, de nouveaux navires de marchandises ont pu quitter l’Ukraine ce vendredi, a annoncé le ministre turc de la Défense. Trois navires sont à destination de l’Irlande, de l’Angleterre et de la Turquie, alors qu’un bâtiment se dirige vers port ukrainien de Tchernomorsk, qu'il doit atteindre ce samedi 6 août, afin d’y récupérer des céréales. "L'essentiel maintenant est l'augmentation constante des exportations", a expliqué le président ukrainien, Volodymyr Zelensky.

La Russie et l'Ukraine ont signé deux accords séparés, validés par la Turquie et les Nations unies, qui permettent l'exportation des céréales ukrainiennes immobilisées par le conflit et de produits agricoles russes malgré les sanctions occidentales. Avec pour objectif d'atténuer la crise alimentaire dans certains des pays les plus pauvres liée au blocage des ports ukrainiens.

Interdictions de territoire. La Russie a annoncé vendredi interdire l'entrée sur son territoire à 62 Canadiens, parmi lesquels des responsables politiques et militaires, des prêtres et des journalistes. Cette interdiction est une réponse aux récentes sanctions canadiennes ayant visé des personnalités russes.

Moscou a pris cette décision "compte tenu du caractère particulièrement hostile du régime du Premier ministre, Justin Trudeau", a expliqué le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué. Le Canada a pris ces derniers mois une série de sanctions contre Moscou en raison du conflit ukrainien, qui ont visé notamment le patriarche Kirill, chef de l'Église orthodoxe russe. Plus tôt dans la journée, le Canada avait annoncé que 225 membres des Forces armées iraient en Ukraine afin de former de nouvelles recrues en Ukraine.