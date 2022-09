Nord Stream : explosions, "actes délibérés"… Ce que l'on sait des fuites des gazoducs en mer Baltique

Selon les autorités, les incidents sont sans conséquences pour la sécurité ou la santé des riverains. L'impact environnemental direct devrait lui aussi être local et limité. Mais le gaz naturel, ou plus précisément le méthane, a un fort impact sur l'effet de serre quand il est directement relâché dans l'atmosphère. Les fuites vont libérer "plusieurs millions de tonnes d'équivalent CO2" dans l'atmosphère, affirme à l'AFP Sasha Müller-Kraenner, de l'ONG environnementale allemande DUH. Or, le gaz libéré, du méthane, générera des "conséquences dramatiques" en matière de réchauffement climatique, a-t-il ajouté.