Désaccord Macron-Zelensky : faut-il parler de "génocide" en Ukraine ?

Du côté ukrainien, on peut relever un traumatisme historique en lien avec la notion de génocide. Le "Holodomor", la grande famine de 1932-33, orchestrée par Joseph Staline, relève d'une extermination de masse par la faim, qui a fait entre 2,6 et 5 millions de morts. Or, cet évènement atroce, reconnu comme génocide en Ukraine, n'a pas été reconnu comme tel par l'ONU, malgré une demande de Kiev en ce sens.

L'aspect intentionnel de la famine est discuté par certains historiens, et surtout réfuté par la Russie et le Kazakhstan. Et un autre aspect de la définition stricte d'un génocide participe à en exclure l'Holodomor : elle ne concerne pas les crimes commis contre des groupes sociaux ou politiques. C'est pourquoi des crimes de masse commis par les régimes stalinien ou maoïste échappent à cette qualification.