GPA : pourquoi l'accouchement de mères porteuses ukrainiennes en France fait débat

La pandémie de Covid-19 avait déjà jeté la lumière sur ce secteur en plein essor en Ukraine : les bébés nés de mères porteuses ukrainiennes ne pouvaient pas être récupérés par leurs parents dits "d'intention", à cause de la fermeture des frontières. C'est désormais l'invasion russe, déclenchée le 24 février dernier, qui est venue percuter les projets de Gestation pour Autrui (GPA) de couples français, qui sont quelques dizaines chaque année à attendre la naissance de leur enfant en Ukraine. Les associations anti-GPA s'indignent de leur côté de cette mobilisation face à la gravité de la situation sur place.

Tout dernièrement, plusieurs couples français ayant engagé un processus de GPA avant la guerre sont parvenus à faire venir en France les gestatrices de leurs enfants, pour qu'elles puissent se mettre en sécurité et y accoucher. L'Ukraine est en effet un des rares pays au monde à autoriser la GPA commerciale pour les étrangers : selon des estimations, 2500 à 3000 enfants naissent chaque année là-bas pour des clients résidant en-dehors du pays, en Chine, aux États-Unis et dans l'UE.

Mais ces couples sont accusés d'utiliser la guerre en Ukraine comme un "prétexte" pour permettre cet accouchement, alors que la GPA est interdite dans l'Hexagone. L'association Juristes pour l'enfance a déposé mardi cinq plaintes contre X auprès de différents tribunaux (auprès du procureur de la République à Aix-en-Provence, Amiens, La Roche-sur-Yon, Lyon et Saintes) pour "provocation à l'abandon d'enfant", après avoir pris connaissance, via la presse, de cinq cas. Un délit puni de six mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende.