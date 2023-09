Hausse historique du budget de la défense russe, explosion près de la frontière... Le point sur la situation en Ukraine

Sébastien Lecornu à Kiev, qui réclame plus de moyens. De son côté, l'Ukraine estime avoir besoin de plus de soutien pour repousser la Russie. À Kiev, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a reçu dans ce contexte le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, ainsi que les ministres français et britanniques de la Défense, Sébastien Lecornu et Grant Shapps. Ce vendredi, un forum international consacré aux industries de la défense est prévu à Kiev.

L'Ukraine toujours plus proche de l'Otan. L'Ukraine est "plus proche de l'Otan que jamais", a affirmé Jens Stoltenberg à l'occasion de cette rencontre. Le président ukrainien a, de son côté, assuré que l'adhésion de Kiev à l'Alliance n'était qu'une "question de temps".