Guerre en Ukraine : Hell's Kitchen, l'association qui ravitaille les soldats du front

"On prépare le pain ukrainien. (...) On en fait 1500 par jour", explique à la caméra de LCI, et à notre envoyé spécial Thomas Misrachi, Oleksandr Potin, le boulanger de l'association Hell's Kitchen, qui prépare en Ukraine des milliers de repas. L'artisan vient de Crimée, qu'il a quittée à cause des Russes. C'est aussi pour cela qu'il s'est engagé dans l'association.