Ukraine : huit journalistes couvrant le conflit sont morts depuis le début de la guerre

L'ONG rapportait par ailleurs, le 24 mai dernier, qu'outre ces victimes, neuf journalistes ont été blessés et 13 ont été enlevés ou détenus arbitrairement, dont quatre ont été victimes de tortures ou de mauvais traitements. C'est par exemple le cas d'un fixeur de Radio France qui souhaite garder l'anonymat, et qui a été enlevé et torturé par les forces russes près de Kiev avant d'être libéré.

Mardi dernier, l'ONG a déposé une cinquième plainte auprès du procureur de la Cour pénale internationale et de la procureure générale d'Ukraine pour dénoncer les attaques de la part des soldats russes qui viseraient directement des journalistes et des médias. "La Russie montre sa volonté de contrôler l’information et de faire taire ceux qui portent un discours divergent de la propagande officielle, en ayant recours à des violences qui sont caractéristiques de crimes de guerre", dénonçait Christophe Deloire, secrétaire général de RSF.