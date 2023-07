"Il est nécessaire de tuer dans une guerre" : l'Ukraine admet frapper la Russie derrière la ligne de front

Dans les colonnes du quotidien, Valeri Zaloujny a commencé par énoncer un certain nombre de regrets. Car s'il était seul décisionnaire, le général d'armée se battrait avec plus de moyens aériens, riposterait avec autant d'obus que ceux tirés par les Russes et toucherait l'ennemi dans son cœur. Mais, les avions de combat F-16 promis par les États-Unis n'arriveront pas avant l'année prochaine, l'approvisionnement en munitions de l'Ukraine est limité et les Russes continuent leurs frappes. Quant à la dernière doléance, l'homme de 50 ans à qui les Ukrainiens font confiance pour assurer leur sécurité affirme avoir trouvé une parade. Car si les partenaires occidentaux lui ont confié des milliards d'euros d'aide, celle-ci est soumise à certaines conditions. Invoquant le risque d'une escalade, les alliés occidentaux ont averti Kiev que les missiles et armes fournis ne peuvent pas être utilisés pour frapper le sol russe.

Diplômé d'un master en droit international en décembre 2020, Valeri Zaloujny a donc mis à profit ses connaissances sur la diplomatie pour établir sa stratégie militaire sans jamais franchir cette ligne rouge. Il utilise des armes fabriquées en Ukraine pour réaliser les frappes de l'autre côté de la frontière, que Kiev ne reconnaît jamais officiellement comme siennes. "Pour sauver mon peuple, pourquoi dois-je demander à quelqu'un la permission de faire quoi que ce soit en territoire ennemi ?", a-t-il lancé au cours de l'interview. "C'est notre problème, et c'est à nous de décider comment tuer cet ennemi. Il est possible et nécessaire de tuer sur son territoire dans une guerre. Si nos partenaires ont peur d'utiliser leurs armes, nous tuerons avec les nôtres. Mais seulement ce qui est nécessaire."