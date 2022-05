Guerre en Ukraine : "Il est temps qu'Emmanuel Macron aille à Kiev", juge Pascal Boniface

"Il est temps d'y aller." Quand Emmanuel Macron ira-t-il en Ukraine, à l'instar de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ou du Premier ministre britannique, Boris Johnson ? S'il s'entretient régulièrement par téléphone avec Volodymyr Zelensky, la dernière fois le 17 mai, le chef de l'État ne s'est encore pas rendu à Kiev. Il y est pourtant attendu. Le 15 avril dernier, lors d'une interview à CNN, le président ukrainien a affirmé l'avoir "invité à venir quand il en aura l'occasion." "Il viendra, et il verra, et je suis sûr qu'il comprendra (...) qu'il ne s'agit pas d'une guerre, que ce n'est rien d'autre qu'un génocide."

Un mois plus tard, l'invitation, qui n'a pas été honorée par le locataire de l'Élysée, tient toujours. "Je crois qu'Emmanuel Macron devrait y aller", a jugé le géopolitologue Pascal Boniface, fondateur et directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS), invité de Marie Chantrait sur LCI, vendredi 27 mai. "On peut comprendre qu'il n'y est pas allé pendant la période de l'élection présidentielle. Mais, dans la mesure où l'on ne suit pas totalement le discours de (Volodymyr) Zelensky, il faut montrer aussi une solidarité. Est-ce qu'il doit y aller seul, est-ce qu'il doit y aller avec le chancelier allemand (Olaf Scholz, ndlr) pour montrer un front commun franco-allemand ? Il est temps d'y aller et avant les élections législatives."