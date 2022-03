Ukraine : ils font 6000 kilomètres en taxi pour ramener des réfugiés en Espagne

Une traversée de l'Europe pour soutenir le peuple ukrainien. Une soixantaine de chauffeurs madrilènes ont roulé près de 6000 kilomètres pour amener de l'aide humanitaire à Varsovie, qui a accueilli des milliers d'Ukrainiens ayant fui le conflit. Sur place, ils ont récupéré 135 réfugiés pour les ramener en Espagne.

"Ce sont nos héros", a raconté à l'AFP Khrystyna Trachje, une femme de 22 ans, après l'arrivée à Madrid du convoi dans la nuit de mercredi 16 à jeudi 17 mars, sous les applaudissements et les klaxons de dizaines d'autres taxis. La majorité de ces réfugiés sont des femmes et des enfants ayant de la famille ou des amis en Espagne. Avec eux, quatre chiens et un chat ont également fait le voyage.