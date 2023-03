Drone américain tombé en mer Noire : la Russie veut mettre la main sur l'appareil percuté

Le drone était tombé dans les eaux internationales après avoir été percuté, selon Washington, par un chasseur russe. Les autorités russes admettent avoir intercepté l'appareil par ses avions de chasse, mais dément tout contact qui aurait mené au crash. Elles ont indiqué mercredi vouloir le repêcher pour en analyser les équipements d'observation très perfectionnés. "Je ne sais pas si on arrivera à l'atteindre ou pas, mais il faut essayer. Et on va obligatoirement s'en occuper, et j'espère bien sûr avec succès", a dit à la télévision russe le secrétaire du Conseil de sécurité, Nikolaï Patrouchev, estimant que l'incident prouvait que les États-Unis "participent directement (...) à la guerre".

La Russie argue en effet que le drone était entré dans une zone d'exclusion aérienne qu'elle a elle-même décrétée pour son offensive en Ukraine, un secteur au large de la péninsule de Crimée annexée en 2014. "Les causes de l'incident sont la non-observation par les États-Unis de la zone de limitation des vols annoncée par la Russie et établie du fait de la conduite de l'opération militaire spéciale (en Ukraine)", a insisté mercredi soir le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou.

Il a aussi lié le crash à de prétendues opérations d'espionnage américaines, fustigeant un "renforcement des activités de renseignement contre les intérêts de la Russie". Moscou "ne souhaite pas une telle évolution des événements, mais elle réagira désormais proportionnellement à toute provocation", a-t-il aussi menacé.