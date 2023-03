Impact entre un avion russe et un drone américain en mer Noire : Washington accuse, Moscou dément

C'est un "acte irréfléchi" de la part des Russes, a dénoncé un porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby. Il a par ailleurs révélé qu'il y avait déjà eu dans le passé des interceptions de drones américains par des avions russes, sans donner de précisions, mais que l'incident de ce mardi était "unique", puisqu'il avait abouti à la destruction de l'appareil américain.

La collision semble avoir eu lieu dans l'espace aérien au large de la ville ukrainienne d'Odessa, d'après l'Institut naval américain. Selon le site FlightRadar24, un avion de reconnaissance maritime P-8A Poseidon volait en cercle au large des côtes roumaines après avoir décollé de la base italienne de Sigonella.

Selon le récit de l'incident fait par les autorités américaines, ce sont au moins deux avions russes qui ont pris en chasse le Reaper, sur lesquels ils ont projeté du kérosène, avant que l'un des deux Su-27 ne le percute volontairement au-niveau de son hélice. "Il s'agit d'un acte dangereux et non-professionnel de la part des Russes", a estimé le général James Hecker, commandant des forces aériennes américaines en Europe, en appelant les Russes à "se comporter de manière professionnelle".

L'armée russe a bien reconnu que deux de ses chasseurs avaient intercepté un drone américain, mais assuré qu'ils ne l'avaient ni heurté, ni entraîné sa chute. "A la suite d'une manœuvre brutale (...) le drone MQ-9 a commencé un vol non contrôlé avec une perte d'altitude et a heurté la surface de l'eau", a affirmé le ministère russe de la Défense, précisant que les deux chasseurs n'avaient pas fait feu, et n'avaient pas eu de "contact" avec le drone.