Importations de pétrole et de gaz russes : combien l'Europe a-t-elle payé à Moscou depuis le début de la guerre ?

Depuis le début de la guerre, selon un décompte tenu par l'organisme indépendant CREA (Centre for Research on Energy and Clean Air), l'Union européenne aurait payé plus de 52 milliards d'euros de combustibles fossiles. 30,6 milliards d'euros sont consacrés à l'achat de gaz et 20,6 à celui de pétrole. 861 millions d'euros sont par ailleurs dépensés pour importer du charbon russe. Dans une tribune publiée dans le Monde, des économistes estimaient eux que les importations de l'UE rapportent près de 650 millions d'euros chaque jour à la Russie.

L'Allemagne est le pays qui contribue le plus à ces importations. Durant les deux premiers mois de la guerre, ce sont plus de 6,2 milliards d'euros de gaz et environ 2 milliards de plus de pétrole brut qui ont été importés. L'Italie est le deuxième plus grand importateur de combustibles fossiles russes, avec près de 7 milliards d'euros de dépenses en mars et en avril. Vient ensuite la Chine. Si la France avance une certaine indépendance énergétique, notamment grâce à sa production nucléaire, l'Hexagone est malgré tout 6e en terme d'importations de combustibles avec plus de 4 milliards d'euros de dépenses sur la même période.

CREA note cependant, dans un rapport daté du 27 avril dernier, que ces importations de combustibles sont en baisse, alors même qu'aucune interdiction d'importation n'a encore été mise en place. Les livraisons pour l'Union européenne de pétrole ont chuté de 20% et celles de charbon ont été réduites de 40%. Mais les importations de gaz ont augmenté de 10%.