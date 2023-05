Incertitude à Bakhmout, Moscou s'en prend au G7... Le point sur la situation aujourd'hui en Ukraine

Des combats à l'est. Des affrontements violents ont eu lieu dans d’autres villes et villages de l’est, notamment Mariinka et Avdiivka dans la région de Donetsk, selon un communiqué de l’état-major ukrainien. Ce dernier a précisé que les Russes ont effectué quatre frappes de missiles et 45 frappes aériennes dimanche. "Bakhmout et Mariinka restent l’épicentre des hostilités", dit le communiqué.

De nouvelles aides pour Kiev. Les Etats-Unis ont annoncé une aide militaire supplémentaire de 375 millions de dollars à l'Ukraine, sous la forme de munitions, de missiles antichars et de véhicules blindés notamment, après avoir déjà donné vendredi leur feu vert à de futures livraisons d'avions de combat F-16 par d'autres alliés de Kiev.