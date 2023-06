Guerre en Ukraine : incursions, frappes... que se passe-t-il dans la région russe de Belgorod ?

L'oblast de Belgorod aux avant-postes du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Cette région frontalière a été visée ce jeudi par des bombardements. Désormais sous le feu des projecteurs, cette province est pourtant au cœur de la guerre depuis plus d'un an.

Point d'ancrage de l'armée russe en février 2022 avant son invasion, la cité russe est désormais dans le viseur des Ukrainiens. Ou, plus exactement, d'hommes armés venus d'Ukraine dont les incursions depuis deux semaines ont suscité un choc en Russie. Depuis, plusieurs pans de ce territoire forestier subissent des tirs nourris de mortier et d'artillerie, ainsi que des attaques de drones, selon les autorités locales.