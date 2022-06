Intenses combats dans le Donbass, livraison d'armes et visite annulée... le point sur la situation en Ukraine

Volodymyr Zelensky sur le front Est. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu dimanche auprès de ses troupes sur la ligne de front dans le Donbass, dans l'est du pays où la guerre fait rage face aux forces russes, a-t-il annoncé dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Lors de son périple, il "a approfondi sa connaissance de la situation opérationnelle sur la ligne de front défensive", a précisé la présidence. Ce déplacement sur le champ de bataille lui a permis d'avoir une vue d'ensemble des opérations militaires et de remonter le moral de ses soldats en première ligne, a déclaré l'ancien général de l'armée australienne, Mick Ryan. Cela a démontré qu'il avait "une confiance totale dans son armée" et a permis d'accentuer le contraste entre son style de leadership et celui de son adversaire russe Vladimir Poutine, a-t-il ajouté sur Twitter.

Visite de Serguei Lavrov en Serbie empêchée. La Russie a fustigé ce lundi la fermeture "scandaleuse" et "hostile" par trois pays européens - La Bulgarie, la Macédoine du Nord et le Monténégro - de leur espace aérien à l'avion qui devait emmener en Serbie le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. "L'inconcevable s'est produit (...) On a privé un Etat souverain de son droit d'exercer sa politique extérieure", a-t-il déclaré. Sergueï Lavrov devait se rendre en Serbie pour une visite importante de deux jours, en invoquant des sanctions imposées par Bruxelles à son pays après le déclenchement des hostilités en Ukraine.

Livraisons d'armes du Royaume-Uni, en dépit des menaces de Vladimir Poutine. Malgré un nouvel avertissement du président russe Vladimir Poutine - qui a menacé d'autres frappes sur "des sites pas encore visés jusqu'à présent", si les Occidentaux fournissaient des missiles de longue portée à l'Ukraine -, la Grande-Bretagne a annoncé ce lundi la livraison à Kiev de lance-roquettes d'une portée de 80 kilomètres (des M270 MLRS). "L'enjeu du combat pour l'Ukraine est la préservation d'un ordre international fondé sur des règles mondiales" en vertu duquel "les pays les plus forts ne peuvent pas envahir les plus petits", a justifié le chef d'état-major américain, le général Mark Milley, lors d'une commémoration en Normandie.