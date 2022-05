Wikipédia dans le viseur de Poutine : quelles informations y trouvent les Russes sur l'Ukraine ?

Sur le fond, certaines pages relatives à la guerre en Ukraine sont plus sensibles que d’autres. Par exemple, l’article sur le conflit qui a subi le plus de modifications concerne le massacre de Boutcha, avec 1062 éditions depuis sa création. La page sur l’invasion russe a quant à elle été éditée 735 fois. Sur celle-ci, on trouve des termes à contre-courant du discours officiel, comme l’"agression russe contre l’Ukraine", la "censure des médias russes" ou l’existence de "preuves de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité".

Les articles consacrés à Boutcha et à l’invasion russe sont au cœur d’un combat lexical et ont essuyé plusieurs tentatives de changement de nom. Par exemple, "le massacre à Bucha" a été modifié le 4 avril en "incident de Bucha" et l’invasion est devenue le 24 février une "opération militaire russe en Ukraine". Désormais, cette dernière page est placée "sous protection partielle et ne peut pas être modifiée par des membres non enregistrés ou non vérifiés automatiquement". Une mainmise nécessaire pour éviter que des acteurs de la propagande ne se mêlent aux contributeurs de bonne foi. D'ailleurs, le compte Twitter RuGovEdits, qui se charge de surveiller les éditions des pages Wikipédia faites depuis des ordinateurs du gouvernement russe, voit la main du Kremlin derrière certaines modifications de pages.