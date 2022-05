VIDÉO - Ukraine : "On est parti pour une guerre longue", estime le général Vincent Desportes

"On est parti pour une guerre longue", estime le spécialiste de stratégie militaire, "parce que le rapport de force ne permet ni à l’un ni à l’autre de faire une percée". Le général Desportes a rappelé que la Première guerre mondiale avait duré quatre ans, et la bataille de Sarajevo, trois ans. "Les États-Unis ont intérêt à ce que cette guerre dure un peu, par contre ils n’a pas intérêt à ce que l’Ukraine frappe directement la Russie", a-t-il argumenté, ce qui engagerait l’Otan plus avant comme co-belligérante. Pour lui, le fait que Joe Biden refuse à l'Ukraine des missiles de longue portée, susceptibles d'atteindre le territoire russe, illustre ce raisonnement.