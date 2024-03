"Vos enfants ne vont pas mourir en Ukraine", assurent aux Français Volodymyr Zelensky

Dans une interview à BFMTV et au Monde, Volodymyr Zelensky a donné des nouvelles rassurantes du front. Il a également tenu à faire baisser la tension après les récents propos d'Emmanuel Macron, qui ne fermait pas la porte à l'envoi de troupes occidentales en Ukraine.

Les récentes déclarations d'Emmanuel Macron sur l'envoi potentiel de troupes occidentales en Ukraine avait fait l'office d'une bombe. Tant et si bien que Volodymyr Zelensky a tenu à calmer le jeu et temporiser. "Le fait qu'il (le chef d'État français) dise qu'on ne peut 'rien exclure' est lié à ce que veut faire Poutine", estime le président ukrainien, qui explique que l'envoi de troupes étrangères n'est, à l'heure actuelle, pas nécessaire. "Tant que l'Ukraine est là, tant que l'Ukraine tient, l'armée française peut rester sur le territoire français", ajoute-t-il, lors d'une interview à BFMTV et Le Monde. Paris "veut seulement que [...] l'Ukraine ne se retrouve pas seule", "il voulait avoir une sorte d'union autour de l'Ukraine et je n'y vois aucun risque", estime encore le dirigeant. "Vos enfants ne vont pas mourir en Ukraine", conclut-il, en direction des habitants de l'Hexagone.

En revanche, Volodymyr Zelensky plaide pour l'envoi de "personnel technique" pour "la coproduction" de canons Caesar français ou de chars Leopard allemand et pour "l'entraînement". Par ailleurs, "si Poutine parvient à aller attaquer un autre pays de l'Otan", la situation sera différente. Dans ce cas-là, "ce sont des pays de l'Otan qui seraient amenés à décider comment, en quelle quantité, devraient être envoyés ou pas leur armée", analyse-t-il.

La situation sur le front est bien meilleure que durant les trois derniers mois Volodymyr Zelensky

L'ancien humoriste, acteur, scénariste, réalisateur et producteur de télévision a aussi donné des nouvelles du front, après plusieurs semaines d'incertitudes. "Je peux vous donner l'information fraîche : la situation est bien meilleure que durant les trois derniers mois", lance-t-il. "Dans l'Est, l'avancée des troupes russes a été arrêtée", affirme-t-il encore, assurant que "plus de 1000 kilomètres" de lignes défensives sont actuellement construites ou en cours de construction sur le front en Ukraine.

Pour rappel, le 26 février, Emmanuel Macron avait allégué que l'envoi en Ukraine, à l'avenir, de troupes, ne devait pas "être exclu", au nom d'une "ambiguïté stratégique", suscitant une intense controverse en Europe.