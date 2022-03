Guerre en Ukraine : du heavy metal brouille les communications russes

Plus d'un mois après le début de la guerre en Ukraine, les difficultés logistiques s'accumulent dans le camp russe. Pénurie de carburant, mais aussi de nourriture : l'armée de Vladimir Poutine patine. Et voilà qu'il y aurait un nouvel écueil : les systèmes de communication russes, que les forces ukrainiennes brouilleraient en inondant les fréquences ennemies d'une musique pour le moins énergique, selon The Economist. Si l'anecdote fait sourire, elle souligne les défaillances de plus en plus apparentes des troupes russes.