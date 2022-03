EN DIRECT - Guerre en Ukraine : jusqu'à 100.000 réfugiés attendus en France

DISCOURS CENSURÉ





Le président du Comité international paralympique (CIP) est toujours dans l'attente d'explications de la télévision publique chinoise après l'apparente censure de son discours anti-guerre durant l'ouverture des Jeux d'hiver de Pékin vendredi dernier. "Nous attendons toujours d'avoir leur position ou leur explication", a déclaré Andrew Parsons.





Dans le stade olympique de Pékin, le célèbre "Nid d'oiseau", il avait ouvert son propos par une référence directe au conflit, mise en sourdine par la chaîne d'État chinoise qui retransmettait l'évènement, et la traduction avait été édulcorée. "Le XXIe siècle est fait pour le dialogue et la diplomatie, non pour la guerre et la haine", avait notamment déclaré Parsons. "La trêve olympique (...) doit être respectée et observée, non violée", avait-il martelé avant de terminer son discours enflammé par un cri: "Paix!"