Invasion russe : vers la neutralité de l'Ukraine ? Ce que ça pourrait signifier

"L'objectif russe est de désenclaver la Crimée", estime Carole Grimaud Potter. "Il est probable que l'offensive continue sur Odessa (sud), voire jusqu'à la Moldavie et la Transnistrie, où il y a des troupes russes", ce qui permettrait de faire la jonction sur tout le sud du pays. "Le centre et l'ouest de l'Ukraine deviendraient alors une zone tampon, et les territoires de l'est ou du sud seraient autonome sous influence russe, ou annexés à la Russie."