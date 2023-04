"It's coming" : cette vidéo montre-t-elle les troupes ukrainiennes prêtes pour l'offensive du printemps ?

La stratégie de contre-offensive des Ukrainiens sur les Russes est-elle imminente ? Depuis quelques jours, la propagande se met en place et de nombreuses images des troupes à l’entrainement inondent les réseaux sociaux. Parmi elles, une vidéo vue plus d’un million de fois sur Twitter et montrant des centaines de soldats défiler dans un champ non identifié. "Il suffit parfois de quelques secondes pour se rendre compte du type de tempête qui s'annonce", prévient le compte pro-ukrainien. "Slava Ukraini. Its coming", avertit un autre tweet.