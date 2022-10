Italie : Berlusconi "renoue" avec Poutine et attaque Zelensky, malaise dans son camp

Dans la suite de cet enregistrement audio, dont une nouvelle partie a fuité mercredi soir, il semble faire porter la responsabilité de la guerre au président ukrainien Volodymyr Zelensky qui selon lui "a triplé les attaques" contre les républiques séparatistes auto-proclamées du Donbass.

"En 2014 à Minsk, au Bélarus, un accord est signé entre l'Ukraine et les deux républiques nouvellement constituées dans le Donbass pour un accord de paix et que personne n'attaque personne. Un an plus tard, l'Ukraine jette aux orties cet accord et commence à attaquer les frontières des deux républiques", raconte Silvio Berlusconi à ses élus.

Il évoque "cinq-six-sept mille morts" dans ces combats. Puis "Zelensky arrive (au pouvoir) et triple les attaques contre les deux républiques", ajoute le magnat, reprenant par la suite ses propos de fin septembre selon lesquels Poutine a été "poussé" par sa population et son entourage à envahir l'Ukraine.