"Je n'ai jamais eu aussi honte" : démission d'un diplomate russe opposé à la guerre en Ukraine

Pour le directeur de l'ONG UN Watch, Hillel Neuer, Boris Bondarev est "un héros" dont il faut s'inspirer. "Les États-Unis, le Royaume-Uni et l'UE devraient prendre la tête du monde libre et créer un programme pour encourager plus de diplomates russes à faire défection en offrant protection et sécurité financière et un endroit où s'installer à ces diplomates et leur famille", a-t-il ajouté.