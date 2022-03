Joe Biden et Vladimir Poutine, pourquoi se détestent-ils tant ?

Mais pourquoi s'entendent-ils aussi mal ? Vladimir Poutine, devenu aujourd'hui l'homme fort de la Russie, s'est construit dans l'Union soviétique (URSS) et un contexte de Guerre froide. Celui-ci devenant même officier du KGB - les services secrets du pays - dans les années 1980 et jusqu'à la chute du mur de Berlin et l'explosion de l'URSS en 1991. Une période chère au cœur de Vladimir Poutine, ce dernier multipliant par exemple les références à l'Histoire de son pays lors de sa déclaration de guerre à l'Ukraine, le 24 février dernier.

Le ressentiment éprouvé vis-à-vis des Américains est ancré dans la tête du maître du Kremlin. Bill Clinton jouera la carte de la proximité et de l'amicalité, sans succès. George W. Bush exacerbera les tensions en permettant à d'anciens pays communistes de rejoindre l'Otan. Barack Obama, lui, échouera à rebâtir les relations russo-américaines. Seule différence, la position adoptée par Donald Trump qui prônait de larges rapprochements avec Moscou. Une attitude qui lui vaudra d'être taxé de "caniche de Poutine", par son adversaire Joe Biden. Tout sauf un compliment.