Joe Biden veut liquider et transférer à l'Ukraine les avoirs russes saisis

Cette proposition marque véritablement un durcissement de la position occidentale contre Moscou. Car pour l'instant, aucun allié n'est allé aussi loin contre l'élite russe. Seul le Canada a esquissé l'idée : face à la presse, mercredi, Justin Trudeau avait annoncé vouloir devenir le premier pays du G7 à liquider les actifs russes pour financer l'aide à l'Ukraine. À ce jeu-là, les "États-Unis ne peuvent pas rester à l'écart" a insisté Joe Biden à la Maison Blanche.

Depuis le début de la guerre, Washington a déjà fourni pour plus de 3 milliards de dollars d'armement à l'Ukraine. Et pour Kiev, cette aide est urgente : plus de deux mois après le début du conflit, la Russie a redoublé ses assauts sur le sud et l'est du pays, qui subissaient encore, ce jeudi, un feu nourri de bombes. Et, après s'être cantonné à des armes vues comme défensives, les États-Unis ne retiennent plus leurs coups, envoyant désormais artillerie, hélicoptères et drones à l'armée ukrainienne. Il s'agirait maintenant d'utiliser "l'argent sale" des Russes pour participer à l'effort de guerre.