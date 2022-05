Journaliste français tué en Ukraine : le parquet antiterroriste ouvre une enquête pour crimes de guerre

L'enquête est ouverte des chefs "d'atteinte volontaire à la vie d'une personne protégée par le droit international des conflits armés", "attaques délibérées contre des personnes qui ne prennent pas part directement au conflit", et "attaques délibérées contre le personnel et les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire", précise le Pnat. L'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité et les crimes de haine sera chargé des investigations.

Frédéric Leclerc-Imhoff, 32 ans, a été tué ce lundi 30 mai "par un bombardement russe sur une opération humanitaire", a déploré la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna. Invitée de LCI, la cheffe de la diplomatie française a dénoncé "un drame, un crime sur lequel il faudra enquêter".