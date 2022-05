Kharkiv : Zelensky limoge le chef des services de sécurité, accusé de "ne pas travailler à la défense de la ville"

Le président ukrainien s'est rendu dimanche, pour la première fois depuis l'invasion russe, dans l'est du pays, au moment où les forces de Moscou resserrent leur étau sur des villes clef de la région du Donbass.

Sur des images diffusées sur Internet par la présidence ukrainienne, on peut voir Volodymyr Zelensky, en gilet pare-balles et entouré de soldats en armes, visiter les décombres de bâtiments détruits à Kharkiv, deuxième ville du pays, et ses environs.