Ukraine : Kherson bombardée, Kiev en colère contre Paris... Le point sur la situation

De nouvelles frappes dans le sud. En parallèle, l'armée envoyée par Vladimir Poutine a continué de "bombarder les territoires occupés" dans la région de Kherson, a indiqué Kiev. Une zone qui est déjà contrôlée par les forces russes, et ce, depuis les premiers jours de la guerre. En outre, "des entrepôts ont été endommagés" et il y a eu deux "victimes", selon Kiev, quand un missile de croisière russe a frappé une entreprise agricole dans le grand port d'Odessa, également dans le sud. D'après Moscou, les cibles visées étaient "un point de déploiement de mercenaires étrangers", ainsi que deux centres de commandement ukrainiens et six dépôts de munitions dans les régions de Donetsk et de Lougansk.

Moscou a étendu son contrôle dans le pays. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, le 24 février dernier, les Russes ont triplé la portion du territoire ukrainien qu'ils contrôlent. Avec la péninsule de Crimée et les régions occupées du Donbass et du sud de l'Ukraine, la Russie a désormais la mainmise sur près de 125.000 km2. Soit environ 20% de la superficie de ce pays, a indiqué le président Zelensky dans l'un de ses nombreux messages vidéo.